Rusya'dan Telegram'a 2,8 milyon ruble ceza
Rusya'da, Telegram'a kullanıcı verilerini ülkede yerelleştirmediği gerekçesiyle toplam 2,8 milyon ruble (yaklaşık 34 bin 700 dolar) ceza verildi.
Moskova
Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
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Söz konusu platformdaki kullanıcı verilerinin Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 2,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede, Telegramın yanı sıra Zoom, Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.