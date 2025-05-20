Dolar
38.84
Euro
43.66
Altın
3,239.77
ETH/USDT
2,502.00
BTC/USDT
104,901.00
BIST 100
9,554.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev'den "Putin-Trump diyaloğu, Avrupa’da histeri yaratıyor" değerlendirmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun Avrupa’da histeri yarattığını belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev'den "Putin-Trump diyaloğu, Avrupa’da histeri yaratıyor" değerlendirmesi

Moskova

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile ABD arasında Ukrayna konusunda devam eden görüşmeleri değerlendirdi.

ABD ve Rusya liderleri arasındaki görüşmelerin önemli olduğuna işaret eden Dmitriyev, "Görüşmeler, özellikle de Ukrayna’daki ana sorunların ABD tarafından anlaşılması için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu görüşmelerin Avrupa’da ise farklı karşılandığını kaydeden Dmitriyev, “Bu diyaloğun, Trump yönetiminin şimdiye kadarki dengeli ve yapıcı yaklaşımına katkıda bulunması, Avrupalı politikacılar arasında, Avrupa ve İngiliz medyasında histeriye neden oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriyev, Batılı politikacıların ve basının, yapıcı Rusya-ABD diyaloğuna zarar vermek için uğraştığını belirterek, ABD ile yatırım ve ekonomik alanlarda karşılıklı yarar sağlayacak olası projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, "fil yürüyüşü" ile devam ediyor
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz daima hakkaniyetin ve adaletin yanındadır
THY, 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi

Benzer haberler

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev'den "Putin-Trump diyaloğu, Avrupa’da histeri yaratıyor" değerlendirmesi

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev'den "Putin-Trump diyaloğu, Avrupa’da histeri yaratıyor" değerlendirmesi

Rus iş dünyasından ekonomi için “resesyon” uyarısı

İran: Uranyum zenginleştirme ABD ile müzakerelerin konusu değil

AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
Rusya'dan Telegram'a 2,8 milyon ruble ceza

Rusya'dan Telegram'a 2,8 milyon ruble ceza
Çiftçilerden AB kurumları önünde protesto

Çiftçilerden AB kurumları önünde protesto
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet