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Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz daima hakkaniyetin ve adaletin yanındadır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko ile iki ülke arasında yürütülen adli işbirliğini görüştü.

Ali Cura  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz daima hakkaniyetin ve adaletin yanındadır

St. Petersburg

Bakan Tunç, Rusya'da gerçekleştirilen 13. Uluslararası St. Petersburg Hukuk Forumu öncesinde Rus mevkidaşı Çuyçenko ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağların bulunduğunu dile getiren Tunç, "Bunun sonucu olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde sürdürülmektedir." dedi.

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"İki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendireceğiz"

Türkiye ve Rusya arasında sadece ikili düzeyde değil, bölgesel ve uluslararası platformda da yakın bir işbirliği bulunduğunu kaydeden Tunç, "Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven anlayışına dayalı yakın ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. İki ülke arasındaki bu tür ziyaretlerin var olan güçlü ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki adli işbirliğini geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmaları geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Karşılıklı güven anlayışına dayalı her alandaki ilişkilerimizi, yakın diyalog ve dostluk çerçevesinde daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye daima adaletin yanındadır"

Türkiye'nin, dünya barışının korunması hususunda aktif rol üstlendiğini belirten Adalet Bakanı Tunç, "Ülkemiz daima hakkaniyetin ve adaletin yanındadır. Uluslararası kuruluşların çifte standart içinde olmaması gerektiğini savunuyoruz. Uluslararası kuruluşlar, uluslararası hukuk kapsamında insan haklarını korumalıdır." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, 2011 yılından bu yana düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nun hukuk, iş dünyası, politika ve kolluk kuvvetleri temsilcilerini bir araya getiren önemli bir platform olduğunun altını çizdi.

Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko ise Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu söyleyerek, ülkeler arası adli ve hukuki işbirliğini güçlendirmek için yeni anlaşmalar yapılabileceğini ifade etti.

Görüşmede, adalet bakan yardımcıları Hurşit Yıldırım ve Mehmet Yılmaz ile Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç hazır bulundu.

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