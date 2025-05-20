Dolar
38.84
Euro
43.64
Altın
3,239.25
ETH/USDT
2,501.40
BTC/USDT
104,900.00
BIST 100
9,557.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında Rusya'nın gölge filosundaki yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor." ifadesini kullandı.

Ata Ufuk Şeker  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunda yer alan 200'e yakın tankeri hedef alan 17. yaptırım paketine onay verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında alınan kararlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kallas, "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında Rusya'nın gölge filosundaki yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor." ifadesini kullandı.

Hibrit tehditlere yönelik yeni önlemler de alındığına işaret eden Kallas, "Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Rusya'nın savaşı daha uzun süre devam ettirmesi halinde daha sert karşılık vereceklerini belirtti.

Bütün detayları paylaşılmayan yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın petrol ihracatındaki kısıtlamaları aşmak için kullandığı 200 civarında tanker kara listeye girecek.

Rus savunma sektörüne mal tedarik ettiği öne sürülen bazı üçüncü ülkelerdeki şirketler ile çok sayıda birey ve kurumun da AB yaptırım listesine eklenmesi bekleniyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini hayata geçirmişti.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında.

AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 tatbikatı, "fil yürüyüşü" ile devam ediyor
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz daima hakkaniyetin ve adaletin yanındadır
THY, 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi

Benzer haberler

AB ülkeleri, Hollanda'nın İsrail ile ticari ilişkileri gözden geçirme teklifini görüşecek

AB ülkeleri, Hollanda'nın İsrail ile ticari ilişkileri gözden geçirme teklifini görüşecek

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev'den "Putin-Trump diyaloğu, Avrupa’da histeri yaratıyor" değerlendirmesi

Rus iş dünyasından ekonomi için “resesyon” uyarısı

AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
Rusya'dan Telegram'a 2,8 milyon ruble ceza

Rusya'dan Telegram'a 2,8 milyon ruble ceza
Çiftçilerden AB kurumları önünde protesto

Çiftçilerden AB kurumları önünde protesto
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet