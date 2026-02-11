Dolar
Dünya

Trump'tan Netanyahu'ya "İran'la müzakereler, anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar sürecek" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar süreceği" mesajını verdi.

Hakan Çopur, Faruk Hanedar  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Washington /Kudüs

Beyaz Saray'da basına kapalı görüşmede İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Amerikan Truth Social hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Görüşmenin çok iyi geçtiğini bildiren Trump, "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kendisinin, İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bildirdiğini kaydederek, "Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar." ifadelerini kullandı.

Gazze ile Orta Doğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini aktaran Trump, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var." yorumunu yaptı.

Netanyahu, Trump'tan İran ile anlaşmada "güvenlik gereksinimlerinin" göz önünde bulundurulmasını istedi

İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu-Trump görüşmesinde İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran ile müzakereler kapsamında İsrail'in güvenlik gereksinimlerini vurguladığı ve iki liderin aralarındaki koordinasyon ve yakın temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın görüşmenin ardından yayınladığı haberde, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağını düşünmediği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in, "İran'ın zaman kazanmaya" çalıştığına ve anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olmadığına inandığı kaydedilirken, Netanyahu'nun görüşmede Trump'a "yapılacak en iyi anlaşmanın İran'ın sonsuza kadar nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir anlaşma olduğu" mesajını verdiği ifade edildi.

Netanyahu ile Trump arasında Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşme iki buçuk saatten fazla sürdü.

