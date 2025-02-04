Dolar
35.96
Euro
37.15
Altın
2,814.17
ETH/USDT
2,737.10
BTC/USDT
98,802.00
BIST 100
9,809.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile ortak basın toplantısı düzenliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları GES 2024 Yarışmaları programında konuşuyor
logo
Dünya

Trump'ın "göçmen karşıtı" politikaları kapsamında 205 Hint düzensiz göçmen sınır dışı edildi

ABD'de Donald Trump'ın başkan olmasıyla birlikte uygulamaya konulan "göçmen karşıtı" politikalarla ilgili tartışmalar sürerken, ülkedeki 205 Hindistan kökenli düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yasin Yorgancı, Ecem Şahinli Ögüç  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Trump'ın "göçmen karşıtı" politikaları kapsamında 205 Hint düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Ankara

Hindistan merkezli NDTV televizyonuna göre, Texas'tan havalanan ve söz konusu 205 göçmeni taşıyan askeri uçak Hindistan'a ulaştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'de yasa dışı şekilde bulunan düzensiz Hint göçmenlerin ülkeye geri dönüşüne açık olduklarını duyurmuştu.

ABD, çok sayıda​​​​​​​ Hint düzensiz göçmeni sınır dışı edip ülkelerine geri göndermeyi hedefliyor.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

ABD Başkanı Trump, göreve başlamasının ardından yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini hedefleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Yeni Washington yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Trump yönetime geldiğinden bu yana, şimdiye kadar 4 bin 94 Meksikalı düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te depremin ikinci yılı dolayısıyla 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Yurdun bazı kesimleri için kar yağışı uyarısı
Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Karahisar Kalesi havadan görüntülendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "sosyal medya düzenlemesi" açıklaması

Benzer haberler

Kremlin: Avrupa artan askeri harcamalarla ekonomisini krize sürüklüyor

Kremlin: Avrupa artan askeri harcamalarla ekonomisini krize sürüklüyor

El Salvador, ABD'den suçluları "ücret karşılığında" mega hapishanesinde barındırmaya hazır

İnsan beyninde biriken plastik bileşen miktarında 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış gözlendi

ABD'li internet devi Google, Çin'in hedefinde

ABD'li internet devi Google, Çin'in hedefinde
Trump'ın "göçmen karşıtı" politikaları kapsamında 205 Hint düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Trump'ın "göçmen karşıtı" politikaları kapsamında 205 Hint düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Beyaz Saray "israf" diye nitelediği USAID finansmanlarının adreslerini ifşa etti

Beyaz Saray "israf" diye nitelediği USAID finansmanlarının adreslerini ifşa etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet