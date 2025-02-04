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Dünya

ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi

ABD'nin Los Angeles kentinde göstericiler, Başkan Donald Trump'ın "yasa dışı göçmenlerle mücadele" politikalarını protesto etti.

Nuri Aydın  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi Fotoğraf: Katie McTiernan/AA

Los Angeles

Los Angeles, iki gündür, Trump'ın "düzensiz göçmenlerle" mücadele edilmesi yönündeki politikaları nedeniyle protesto gösterilerine sahne oluyor.

Meksika ve El Salvador bayrakları dalgalandıran çok sayıda gösterici, pazar ve pazartesi günü, Los Angeles'ın caddelerinde yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, üzerlerinde "göçmenlik bu ülkeyi inşa etti", "göçmenlik ve gümrük muhafaza birimini kaldır", "bu ülkeye halkımı küçümsemen için hizmet etmedim" ve "yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme" yazılı afişlerle Trump'ın "göçmen karşıtı tutumuna" tepki gösterdi.

Laken Riley Yasası, düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı veriyor

Düzensiz bir göçmen tarafından öldürülen ABD'li üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.

Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Ayrıca Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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