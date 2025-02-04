Dolar
36.00
Euro
37.18
Altın
2,817.90
ETH/USDT
2,711.50
BTC/USDT
98,340.00
BIST 100
9,786.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “Future Finance” programında konuşuyor Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu
logo
Dünya

Çin, Trump'ın tarife artışına karşı ABD'den ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirecek

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

Emre Aytekin  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Çin, Trump'ın tarife artışına karşı ABD'den ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirecek

Pekin

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

Bakanlık, ek vergilerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyurdu.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD şirketlerine yaptırım

Bakanlık ayrıca, ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina'nın, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alındığını bildirdi.

Söz konusu şirketlerin normal ekonomik alışverişlere, Çin şirketlerinin meşru halklarına ve çıkarlarına zarar verdiği ileri sürülen açıklamada, tedbirin Çin'in "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı amaçladığı" ifade edildi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın "sıfır noktası" Greenwich Gözlemevi, 101 yıldır saatleri belirliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika'da istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesiyle görüştü
Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da bir kişi, terör örgütü PKK mensubu olduğu gerekçesiyle yakalandı
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

Trump'ın "dijital doları" yasaklama hamlesi ABD'yi dijital para yarışının dışına itiyor

Trump'ın "dijital doları" yasaklama hamlesi ABD'yi dijital para yarışının dışına itiyor

ABD'deki California Üniversitesine "ırk ayrımcılığı" suçlamasıyla dava açıldı

ABD'de, DOGE'ye "hassas verilere erişim izni" veren Hazine Bakanlığına dava açıldı

Trump, ABD'de yasaklanması planlanan TikTok'a büyük bir ilginin olduğunu ifade etti

Trump, ABD'de yasaklanması planlanan TikTok'a büyük bir ilginin olduğunu ifade etti
ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi

ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
Çin, Trump'ın tarife artışına karşı ABD'den ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirecek

Çin, Trump'ın tarife artışına karşı ABD'den ithal ürünlere ek gümrük vergisi getirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet