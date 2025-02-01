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Dünya

ABD'nin düzensiz göçmenleri Guantanamo'ya bu hafta sonu nakledileceği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Guantanamo Körfezi'nin 30 bin düzensiz göçmen için hazırlanması talimatının ardından, Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu hafta sonu süreci başlatılacağı iddia edildi.

Şerife Çetin  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
ABD'nin düzensiz göçmenleri Guantanamo'ya bu hafta sonu nakledileceği iddiası

Washington

Politico internet sitesinin ABD Savunma Bakanlığından iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, son hazırlıklar yapıldıktan sonra nakil sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Trump'ın talimatı çerçevesinde bu hafta sonu Pentagon'un Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmenleri nakletmek için iki uçuş yapacağı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerle "mücadele" çerçevesinde yürütülen sınır dışı uçuşlarının süreceği, bu hafta sonu Guantanamo'nun yanı sıra Peru'ya da uçuş yapılacağı vurgulandı.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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