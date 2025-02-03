Dolar
35.96
Euro
36.76
Altın
2,793.23
ETH/USDT
2,603.60
BTC/USDT
95,396.00
BIST 100
9,783.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Trabzon’da ocak ayı dış ticaret verilerini açıklıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, at sırtında sınır devriyelerini gezdi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, at sırtında kovboy şapkasıyla devriyeleri gözlemlemek için Meksika sınırında incelemelerde bulundu.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, at sırtında sınır devriyelerini gezdi

Ankara

Noem X hesabından yayımlanan mesajda, "Bugün güney sınırındayım, neler olup bittiğini ve sınır devriye unsurlarımıza en iyi şekilde nasıl destek olabileceğimizi ilk elden görmek için" ifadesini kullandı. 

Paylaşımın videosunda, atı üzerinde konuşan Noem, sınır devriyelerini gözlemlemek amacıyla Del Rio'da bulunduklarını, sahada görevli unsurlarla vakit geçireceğini bildirdi.

Videoda Noem, "Gerçekten hangi zorlukların olduğunu ve hangi ek kaynaklara ihtiyaç duyduklarını görüp bu sınırlardan gelen suç aktörleriyle başa çıktığımızdan emin olmalıyız." dedi.

ABD basınında Bakan Noem'in, kendini "kovboy kızı" olarak tanımlaması ve babasıyla çiftlik anılarını paylaşmasıyla tanındığına vurgu yapılıyor.

Kristi Noem

ABD Başkanı Donald Trump, South Dakota Valisi Kristi Noem'i sınırlar, siber tehditler, terörizm ve acil durum müdahalesi de dahil olmak üzere ABD güvenliğini denetlemede kilit rol oynayan İç Güvenlik Bakanlığı görevine atamıştı.

Temsilciler Meclisi'nde 8 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de vali seçilen Noem, Trump'ın 2023'teki yeniden seçilme teklifini destekledi ve bir dizi kampanya mitinginde Trump'a katıldı. Noem, kampanyanın başlarında başkan yardımcılığı için potansiyel aday olarak görülüyordu.

Noem'in geçen yıl bahar aylarında çıkan "No Going Back" adlı kitabında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile tanıştığını iddia etmesi ve 14 aylık köpeği Cricket'i eğitimde başarısız olduğu için vurarak öldürdüğü bilgisinin ortaya çıkması tartışmalara neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak
Kocaeli ve Düzce'de sis görüş mesafesini düşürdü
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna Suriye'de nokta operasyon
Okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
Akkuyu NGS'de birinci üniteyi soğutacak pompalama istasyonu devreye alınıyor

Benzer haberler

ABD'de helikopterle uçağın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 55 kişinin kalıntılarına ulaşıldı

ABD'de helikopterle uçağın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 55 kişinin kalıntılarına ulaşıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, at sırtında sınır devriyelerini gezdi

Kuzey Kore'den, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun "haydut devlet" nitelendirmesine sert tepki

Trump: Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak

Trump: Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak
Musk'ın başında olduğu DOGE'nin USAID sistemlerine erişimini engelleyen yöneticiler, idari izne çıkarıldı

Musk'ın başında olduğu DOGE'nin USAID sistemlerine erişimini engelleyen yöneticiler, idari izne çıkarıldı
Beyaz Saray, ABD Deniz Piyadelerinin Guantanamo Körfezi'ne ulaştığını duyurdu

Beyaz Saray, ABD Deniz Piyadelerinin Guantanamo Körfezi'ne ulaştığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet