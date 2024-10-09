Dolar
34.28
Euro
37.62
Altın
2,607.65
ETH/USDT
2,370.90
BTC/USDT
60,824.00
BIST 100
9,132.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın eski danışmanı, İsrail'in, Lübnan'daki İrlanda birliklerine "napalm bombası" atmasını önerdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky, İsrail'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İrlanda askerlerine "napalm bombası atmasını" önerdi.

Hakan Çopur  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Trump'ın eski danışmanı, İsrail'in, Lübnan'daki İrlanda birliklerine "napalm bombası" atmasını önerdi

Washington

2016-2020 yıllarında başkanlık yapan Trump'ın ulusal güvenlik ekibine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Brodsky'nin, Lübnan'daki görev yerinden çekilmeyecekleri açıklanan İrlanda birlikleriyle ilgili X hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

Brodsky paylaşımında, "İsrail, İrlandalıların olduğu yerlere halı bombardımanı yapmalı ve daha sonra da üstlerine napalm bombası atmalı." ifadesini kullandı.

X'te yoğun tepki çeken paylaşımını silen Brodsky'nin hesabı, daha sonra şirket tarafından "yayın ilkelerini ihlal" ettiği gerekçesiyle askıya alındı.

İrlanda Başbakanı Harris'ten tepki

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İrlanda Başbakanı Simon Harris, konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

Harris, İrlanda askerlerinin Lübnan'daki barış gücünde harika bir iş çıkardığını ve Brodsky'nin paylaşımının "iğrenç, uygunsuz ve aşağılık" bir açıklama olduğunu belirtti.

İrlanda, İsrail'in, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan birliklerini çekmesi yönündeki talebini geri çevirmişti.

Brodsky'nin ismi, Trump döneminde Orta Doğu barışı ve Filistin-İsrail barışı gibi başlıklarda Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine danışmanlık yapan isimlerden biri olarak geçiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor
"Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı" iddiası yalanlandı
Bab-ı Ali Okulunun son dersinde "Dezenformasyon ve Etik" konuşuldu
Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne ilişkin şüphelilerin tutuklulukları sürecek
Bakan Kurum: Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz

Benzer haberler

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Avrupalı ombudsmanlar Gazze konusunda çifte standart uyguluyor

ABD Başkanı Biden'dan "Milton" uyarısı: "Yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor"

Trump'ın eski danışmanı, İsrail'in, Lübnan'daki İrlanda birliklerine "napalm bombası" atmasını önerdi

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze tanınamaz halde

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze tanınamaz halde
İsrail ordusu İkinci İntifada'dan beri "ilk kez" Batı Şeria'da zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı

İsrail ordusu İkinci İntifada'dan beri "ilk kez" Batı Şeria'da zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı
İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Netanyahu Biden ile telefonla görüştü

İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Netanyahu Biden ile telefonla görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet