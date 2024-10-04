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Dünya

İrlanda, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'de görev yapan birliklerini çekmesi talebini reddetti

İrlanda, İsrail'in, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan birliklerini çekmesi yönündeki talebini geri çevirdi.

Zuhal Demirci  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
İrlanda, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'de görev yapan birliklerini çekmesi talebini reddetti Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Londra

"The Irish Times" gazetesinin İrlandalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, İrlanda ve UNIFIL'den Lübnan sınır karakolundaki barış güçlerini çekmeleri talebinde bulundu.

İrlandalı kaynaklar, bu talebin reddedildiğini ve İsrail'e birliklerin yerinde kalacağının söylendiğini aktardı.

Ayrıca kaynaklar, talebin Lübnan'daki UNIFIL karargahına ve aralarında İrlanda'nın da bulunduğu UNIFIL'e askeri katkı sağlayan ülkelere yapıldığını belirtti.

Haberde, barış güçlerinin sınırdan çekilmesi yönündeki uyarının, İsrail'in sınır boyunca geniş çaplı saldırı başlatması ihtimalini arttırdığı şeklinde yorumlandı.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat'ta bir İrlanda karakolu bulunuyor.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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