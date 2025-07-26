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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump'ın ekibinin Gazze stratejisinde değişiklik yapacağı iddia edildi

ABD'de Donald Trump'ın ekibinin, 6 aylık başarısızlığın ardından Gazze'de ateşkese ulaşamayan stratejisini revize etmeyi düşündüğü iddia edildi.

Hakan Çopur  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Trump'ın ekibinin Gazze stratejisinde değişiklik yapacağı iddia edildi

Washington

Amerikan Axios haber platformunun, üst düzey iki isme dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu strateji değişikliğinin sinyalini verdi.

Bakan Rubio, cuma günü bazı esir aileleriyle bir araya geldiği görüşmede, "Gazze'deki stratejimizi ciddi bir şekilde yeniden düşünmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı ve Trump'a bu konuda yeni seçenekler sunacaklarını kaydetti.

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Rubio ayrıca, bazı esirlerin serbest bırakılması karşılığında kısa süreli ateşkesler öngören Joe Biden dönemindeki anlaşma yaklaşımını hiçbir zaman beğenmediklerini dile getirdi ve daha kalıcı bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Trump, dünkü açıklamasında, Gazze'de ateşkes sürecinin, "Hamas'ın müzakerelerden çekilmesi" nedeniyle tamamlanamadığını ileri sürmüştü.

Birçok esiri kurtardıklarını ancak kalan 20 civarındaki esiri bırakmamak için Hamas'ın anlaşmayı yapmak istemediğini savunan Trump, "Şimdi son rehineler kaldı ve son rehineleri kurtardıktan sonra ne olacağını biliyorlardı. Bu yüzden anlaşma yapmak istemiyorlar. Bunu gördüm, bu yüzden çekildiler." diye konuşmuştu.

Trump ayrıca, adını zikretmeden İsrail'in "savaşarak Gazze'yi temizlemek zorunda kalacağı" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Doha'daki ateşkes müzakere ekibini geri çağırdıklarını açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Doha'ya gitmişti.

Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 esirin serbest bırakılması ve 18 İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin, Doha'da görüşmeleri sürerken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

Hamas'ın 10 sağ İsrailli esire karşılık, 200 müebbet mahkumu ve 2 bin esirin serbest kalmasını istediği iddiası

Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde 10 sağ İsrailli esir karşılığında müebbet hapis cezası almış 200 Filistinli ve 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi'nden alıkonulan 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediği iddia edildi.

ABD’de yayın yapan Axios haber sitesinde, Hamas’ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta İsrail’in elinde tuttuğu daha fazla Filistinli esiri serbest bırakmasını talep ettiği öne sürüldü.

Axios'a konuşan ve müzakerelere dair bilgi sahibi bir yetkiliye göre, üst düzey İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a, Hamas'ın söz konusu talebinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

İsrail, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırmıştı.

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.

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