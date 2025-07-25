ABD Başkanı Trump'tan "Gazze'de ateşkes" açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin, "Hamas'ın müzakerelerden çekilmesi" nedeniyle tamamlanamadığını ileri sürdü.
Washington
ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gazze'de ateşkes sürecinin tamamlanamaması konusunda İsrail'in saldırılarına ve gıda yardımlarını engellemesine ilişkin yorum yapmayan Trump, Hamas'ı suçlayarak "(Hamas) Gazze'deki müzakerelerden çekildiler. Hamas için çok kötü oldu. Gerçekten bir anlaşma yapmak istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.
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Birçok esiri kurtardıklarını ancak kalan 20 civarındaki esiri bırakmamak için Hamas'ın anlaşma yapmak istemediğini savunan Trump, "Şimdi son rehineler kaldı ve son rehineleri kurtardıktan sonra ne olacağını biliyorlardı. Bu yüzden anlaşma yapmak istemiyorlar. Bunu gördüm, bu yüzden çekildiler." şeklinde konuştu.
Trump ayrıca, adını zikretmeden İsrail'in, "savaşarak Gazze'yi temizlemek zorunda kalacağı" değerlendirmesini yaptı.
Trump, Fransa'nın Filistin'i tanıma kararını "önemi yok" diye yorumladı
Trump, bir soru üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma kararına ilişkin, "Macron farklı bir adam. Fena biri değil. Takım oyuncusu sayılır. Ama açıklamasının hiçbir önemi yok. Çok iyi bir adam, onu severim ama açıklamasının bir önemi yok." yorumunu yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.
İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.
"AB ile ticaret anlaşması şansı yüzde 50-50"
Doların değer kaybından endişeli olup olmadığı sorulan Trump, "Ben güçlü doları seven biriyim, ama zayıf dolar size çok daha fazla para kazandırır." dedi.
Trump, güçlü doların "kulağa hoş geldiğini" ancak turizm ve ihracat gelirlerini azalttığını söyledi.
Doların güçlü olmasının enflasyon için iyi olduğunu dile getiren Trump, "Bizde enflasyon yok, enflasyonu ortadan kaldırdık." diye konuştu.
Trump, asla düşük para birimini sevdiğini söyleyemeyeceğini vurgulayarak, Çin ve Japonya gibi ülkelerin her zaman kendi para birimlerinin zayıf olmasını istediğini öne sürdü.
ABD Başkanı Trump, "Kulağa hoş gelmiyor ama daha zayıf bir dolar ile güçlü bir dolar ile kazandığınızdan çok daha fazla para kazanırsınız." ifadesini kullandı.
"Powell ile çok iyi bir toplantı yaptık"
ABD Merkez Bankasına (Fed) yaptığı ziyarete ilişkin soruya karşılık Trump, "Kontrolden çıkan bina inşaatını bir kenara bırakırsak, çok iyi bir toplantı yaptığımızı düşünüyorum." dedi.
Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, Powell'ın kendisine "ülkenin iyi durumda olduğunu" söylediğini aktardı.
ABD Başkanı Trump, "Ben de bunu, faiz oranlarını düşürmeyi önermeye başlayacağı şeklinde anladım." dedi.
"Anlaşmalar 1 Ağustos'ta tamamlanacak"
Trump, AB ile ticaret anlaşması olasılığının yüzde 50-50 olduğunu belirterek, "Bu, onların tarifelerini düşürmek zorunda kalacakları bir anlaşma olacak." diye konuştu. Trump, Birliğin "anlaşma yapmak için çok istekli" olduğunu ifade etti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ticaret anlaşması konusunda görüşeceklerini söyleyen Trump, her iki ülke için de faydalı olacak bazı hususlara ilişkin konuşmak istediklerini ve anlaşmaya "ince ayar" yapacaklarını dile getirdi.
Trump, anlaşmaların çoğunun tamamlandığını ve gelecek günlerde ülkelere mektuplar göndererek ödeyecekleri tarifeleri bildireceklerini belirterek, 1 Ağustos'ta anlaşmaların tamamlanmış olacağını söyledi.
Kanada ile şanslarının yaver gitmediğini dile getiren Trump, bu ülkeyle anlaşmaya odaklanmadığını ve Kanada'nın gümrük vergisi ödeyebileceğini ifade etti.
Trump, AB ile anlaşmak için çalıştıklarını, Çin ile bir anlaşma sınırları içinde olduklarını bildirdi.
Gönderilecek mektupların bir "ticaret anlaşması" anlamına geldiğine dikkati çeken Trump, "Tarifeleri minimumda tutacağım, ülkelere zarar vermek istemiyorum. Bunu da yapabilirim, ama yapmak istemiyorum. Ancak o mektup gönderildiğinde, anlaşma yapılmış demektir."
Trump, 200'e yakın mektup göndereceklerini belirterek, "AB'nin bir anlaşma yapma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.
Gazze'de ateşkes müzakereleri
ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.
Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Doha'ya gitmişti.
Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ esirin serbest bırakılması ve 18 ölü İsrailli esirin cenazesinin teslim edilmesi ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin olarak Doha'da görüşmeleri sürerken, anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.
Hamas'ın 10 sağ İsrailli esire karşılık, 200 müebbet mahkumu ve 2 bin esirin serbest kalmasını istediği iddiası
Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde 10 sağ İsrailli esir karşılığında müebbet hapis cezası almış 200 Filistinli ve 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi'nden alıkonulan 2 bin Filistinli esirin serbest bırakılmasını istediği iddia edildi.
ABD’de yayın yapan Axios haber sitesinde, Hamas’ın ateşkes teklifine verdiği yanıtta İsrail’in elinde tuttuğu daha fazla Filistinli esiri serbest bırakmasını talep ettiği öne sürüldü.
Axios'a konuşan ve müzakerelere dair bilgi sahibi bir yetkiliye göre, üst düzey İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a, Hamas'ın söz konusu talebinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
İsrail, esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırmıştı.
Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.
İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu yanıtın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.