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Dünya

ABD'deki üniversite saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

ABD'nin New Mexico eyaletindeki New Mexico Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
ABD'deki üniversite saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

New York

Yerel yetkililer, eyaletin en kalabalık şehri Albuquerque'deki New Mexico Üniversitesi'nde silahlı saldırının meydana geldiğini duyurdu. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayın üniversite kampüsünde yaşandığını aktaran yetkililer, şüphelinin hala yakalanamadığını, kampüsün giriş çıkışlarının kapatılarak öğrencilerin sığınaklara yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

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Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise Casas del Rio yurt kompleksinde silah seslerinin duyulduğu ve olayda yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi ve aktif olarak soruşturma yürütülüyor." ifadelerine yer verildi.

Şehir merkezindeki üniversitede 23 bin öğrenci eğitim görüyor.

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