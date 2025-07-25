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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li senatörlerden Trump'a "Gazze'de ateşkes için Netanyahu'ya baskı yapması" çağrısı

ABD Senatosunun önde gelen 6 Demokrat ismi, Başkan Donald Trump'a, "Gazze'de ateşkes için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapması" çağrısında bulundu.

Hakan Çopur  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
ABD'li senatörlerden Trump'a "Gazze'de ateşkes için Netanyahu'ya baskı yapması" çağrısı

Washington

ABD Senatosunun farklı komitelerinde başkan yardımcısı veya kıdemli üye olarak görev yapan 6 Demokrat senatör, Trump'a Gazze konusunda bir mektup gönderdi.

Mektupta, Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Mark Warner, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Kıdemli Üyesi Jack Reed, Senato Yargı Komitesi Kıdemli Üyesi Dick Durbin, Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Chris Coons ve Brian Schatz'ın imzası yer aldı.

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Demokrat senatörler, mektupta, Trump yönetimine İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşta derhal rota değişikliği yapması" için baskı yapması çağrısında bulundu.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki insani koşullar korkunç ve vicdansız bir noktadadır. Bu hafta, Mercy Corps, Sınır Tanımayan Doktorlar, Save the Children ve Oxfam dahil olmak üzere 100'den fazla STK, Gazze'de yayılan kitlesel açlık konusunda uyarıda bulundu. Başbakan Netanyahu'nun insani yardımı neredeyse 3 aydır engellemesinin ardından, nüfusun dörtte üçü acil veya felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya."

İsrail'in saldırılarının bölgedeki sivilleri tehlikeye attığına dikkati çekilen mektupta, "Trump yönetiminden, sahip olduğu nüfuzunu kullanarak Başbakan Netanyahu'ya şu hususlarda baskı yapmasını talep ediyoruz: İsrail ile Hamas arasında, rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını öngören bir ateşkes anlaşması yapılması. Yeterli miktarda insani yardım ve etkili dağıtım için güvenilir mekanizmalar sağlayan insani yardımın artırılması." ifadeleri kullanıldı.

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