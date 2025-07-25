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Dünya

Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye yükseldi

İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 9 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti, açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye yükseldi.

Safiye Karabacak  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye yükseldi Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesine düzenlediği bombardımanda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’ne iki ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde bulunan Selahaddin Camisi yakınlarında bir grup sivilleri hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Okulu'na ve Han Yunus’un batısındaki Meslah bölgesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, yaralananlar da oldu.

Aynı zamanda, İsrail’e ait botlardan Gazze sahiline çok sayıda top mermisi ateşlendi.

İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Kahire Okulunu hedef aldı.

Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu, bombardıman nedeniyle çocuklardan birinin kolunun koptuğunu aktarıldı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk, hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Ayn Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın sırasında yaralanan Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Filsitin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun çarşamba günü Nablus kentinin batısındaki Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında uyluk bölgesinden vurulan 14 yaşındaki Filistinli Muhammed Mebruk hayatını kaybetti.

İsrail ordusu çarşamba günü Nablus kentine ve Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, en az bir Filistinliyi gözaltına almış ve çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.

Gazze'de bir çocuk daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti 

Filistin resmi haber ajansı Wafa'da yer alan haberde, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde bir çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden Filistinli çocuğun 14 yaşındaki Abdulkadir el-Fayumi olduğu ifade edildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 82'si çocuk olmak üzere 114'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 9 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti, açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye yükseldi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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