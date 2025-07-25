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Dünya

ABD'de senatörler, Amerikan vatandaşı Musallet'in Batı Şeria'da öldürülmesinin soruşturulmasını istedi

ABD'de senatörler, Donald Trump yönetimine, Amerikan vatandaşı Seyfullah Musallet'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesine ilişkin soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Mücahit Oktay  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
ABD'de senatörler, Amerikan vatandaşı Musallet'in Batı Şeria'da öldürülmesinin soruşturulmasını istedi

New York

Senatör Chris Van Hollen, 28 Demokrat meslektaşıyla imzaladıkları mektubu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Adalet Bakanı Pam Bondi'ye gönderdi.

Mektupta, "ABD hükümeti, (Musallet'in) ölümüyle ilgili güvenilir ve bağımsız bir soruşturma yürütmeli ve tüm failleri sorumlu tutmalıdır." ifadesine yer verildi.

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Senatörlerin mektubunda, yurt dışındaki Amerikan vatandaşlarını koruma ve desteklemenin, ABD hükümetinin "en önemli sorumluluklarından biri olduğuna" değinildi.

Batı Şeria'da Ocak 2022'den bu yana öldürülen Şirin Ebu Akile, Ömer Esad, Tevfik Abdulcebbar, Muhammed Hudur, Ayşenur Ezgi Eygi ve Emir Muhammed Saada Rabi dahil, diğer Amerikan vatandaşlarının ölümlerinin "hesabının sorulmaması" konusuna dikkati çekilen mektupta, söz konusu 6 Amerikan vatandaşının öldürülmesine ilişkin soruşturmaların akıbeti hakkında bilgi talep edildi.

Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti "failleri sorumlu tutmamakla", ABD hükümeti de "Amerikan vatandaşları için adalet sağlamamakla" eleştirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu başarısızlıklar, Batı Şeria'da Amerikan vatandaşları dahil, sivillerin öldürüldüğü olaylarda kabul edilemez bir cezasızlık kültürünün oluşmasına katkıda bulundu."

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, daha önce İsrail'den, Seyfullah Musallet'in öldürülmesinin soruşturmasını istediğini belirterek, "Bu suç ve terör eylemi için hesap verilebilirlik olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Kongre üyesi Rashida Tlaib, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bir Amerikalı, ordunun desteğini alan İsrailli yerleşimciler tarafından dövülerek öldürüldü. Sayfullah için adalet peşinde koşmak yerine, hükümetimiz onu ve onun gibi Filistinlileri her gün öldüren apartheid sistemini desteklemek için milyarlarca dolar göndermeye devam ediyor. Derhal silah ambargosu uygulayın." ifadelerine yer vermişti.

Dedeleri 1900'lü yılların başında ABD'ye göç eden 20 yaşındaki Seyfullah Musallet, bu ayın başında Batı Şeria'yı ziyareti sırasında Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından dövülerek öldürülmüştü.

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