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Dünya

Trump'ın "beyaz çiftçilere soykırım" iddialarına sunduğu kanıtlar AfriForum'a dayanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile 21 Mayıs'ta gerçekleştirdiği görüşmede beyaz çiftçilere "soykırım" uygulandığını savundu.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Trump'ın "beyaz çiftçilere soykırım" iddialarına sunduğu kanıtlar AfriForum'a dayanıyor

İstanbul

İkilinin Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesinde, Trump'ın soykırıma delil olarak sunduğu materyallerin büyük kısmının Afrikaner toplumunun en büyük sivil toplum kuruluşlarından AfriForum tarafından sağlandığı belirtiliyor.

Trump, görüşme sırasında Ramaphosa'ya, muhalefet partisi lideri Julius Malema'nın "Kill the Boer" (Boerlere ölüm) sloganını attığı bir video izlettirdi ve beyaz çiftçilerin mezar ziyaretlerini gösteren görüntüler sundu. Ayrıca, bazı gazete kupürlerini de delil olarak gösterdi.

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Başkan Trump'ın oynattığı bir diğer klipte, öldürülen beyaz çiftçilerin anısına yol kenarına dikilen beyaz haçlar yer aldı. Ramaphosa, bu görüntüleri şaşkınlıkla karşılayarak, "Bunun nerede olduğunu bilmek istiyorum çünkü bunu hiç görmedim." dedi.

"Soykırım" iddialarını reddeden Ramaphosa, Trump'ın beyaz çiftçilerin topraklarının ellerinden alındığı ve öldürüldükleri yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Ramaphosa, ülkede "suç" oranının yüksek olduğunu kabul etti ancak Güney Afrika'daki kurbanlarının çoğunluğunun siyahi olduğunu belirtti.

Trump'ın karşılıklı konuşmalarındaki iddiaları hakkında ise Ramaphosa, "Biz buna tamamen karşıyız. Bu hükümet politikası değildir." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın söylemini şekillendiren AfriForum kampanyaları

AfriForum, uzun süredir beyaz Afrikalıların sistematik şekilde hedef alındığını öne sürerek, uluslararası kamuoyunda kampanyalar yürütüyor. Bu kampanyaların Trump'ın söylemlerini etkilediği biliniyor.

Mayıs 2018'de AfriForum CEO'su Kallie Kriel ve yardımcısı Ernst Roets, Güney Afrika'daki toprak reformları sonrası Washington'a giderek Trump yönetimiyle görüşmüştü.

Bu kapsamda Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Senatör Ted Cruz'un ekibi ve çeşitli muhafazakar düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelmişti.

Ernst Roets, aynı yıl Fox News'te Tucker Carlson'ın programına çıkarak "çiftliklerde olağan dışı oranlarda işkenceyle cinayet işlendiğini" iddia etmişti.

Carlson, bu röportajın bir bölümünü paylaşarak, "Güney Afrika'da beyaz çiftçiler toprakları için vahşice öldürülüyor ve kimse bu konuda konuşacak kadar cesur değil." ifadelerini kullanmıştı.

Temmuz 2024'te AfriForum, ABD'de Afrikaner Vakfının lansmanını gerçekleştirmişti. Vakfın başına getirilen Roets, Washington'daki Ulusal Muhafazakarlık Konferansı'na konuşmacı olarak katılmış, New York Genç Cumhuriyetçiler'e hitap etmiş ve ABD Kongresi'ni ziyaret etmişti.

AfriForum, 2023 raporunda Güney Afrika'da yılın ilk çeyreğinde 77 çiftlik saldırısı ve 9 cinayet kaydedildiğini açıklamıştı. Bu saldırıların büyük kısmının beyaz nüfusun en yoğun yaşadığı Gauteng eyaletinde gerçekleştiği ifade edilse de veriler bağımsız taraflarca doğrulanamamıştı.

Güney Afrika hükümeti iddiaları reddederken, Trump konuyla ilgili aksiyon almayı sürdürüyor

Güney Afrika hükümeti, Trump ve AfriForum'un söylemlerini "yanıltıcı ve istismarcı" olarak nitelendiriyor. Devlet yetkilileri, ülkedeki şiddetin ırk temelli politika olmadığını, bu tür söylemlerin toplumsal kutuplaşmayı artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Trump, Güney Afrika'da "soykırım" yaşandığını iddia ederek, ABD'nin bu ülkeye yaptığı tüm yardımları kesmiş ve bazı beyaz Güney Afrikalı çiftçileri mülteci olarak ABD'ye kabul etmişti.

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