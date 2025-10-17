Dolar
41.95
Euro
48.99
Altın
4,255.33
ETH/USDT
3,778.40
BTC/USDT
106,206.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkelerin katılmasını beklediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkelerin katılmasını beklediğini belirtti.

Bekir Aydoğan  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Trump, Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkelerin katılmasını beklediğini söyledi

Ankara

Trump, Amerikan Fox News haber kanalına verdiği röportajda, bazı Arap ülkelerinin 2020 yılında İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarına ve Çin ile ilişkilere dair açıklamalar yaptı.

"Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "hemen" demek istemediğini ancak yakın zaman için böyle bir beklentisi olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, "Umarım Suudi Arabistan dahil olur ve diğerleri de (anlaşmaya) girer. Bence Suudi Arabistan girdiğinde herkes girer." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Abraham Anlaşmaları'nın Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmeye yardımcı olacağını öne sürdü.

Öte yandan, Çin ile ilişkilere değinen Trump, Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Trump, Çin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu kaydederek, "Yıllarca ülkemizi soydular. Parayı (ülkeden) çıkardılar. Şimdi tersi." diye konuştu.

Trump, Çin ile adil bir anlaşma olması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'de usulsüzlük soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık alanında fikrini ve bilgisini ürün haline getirecek bir politika uygulamak durumunda
Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 7'nci yılında Ara Güler'i andı

Benzer haberler

Trump, Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkelerin katılmasını beklediğini söyledi

Trump, Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkelerin katılmasını beklediğini söyledi

ABD medyası: Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün telefonda görüşecek

NYT'den, Trump yönetiminin "beyazlara öncelik verecek mülteci sistemi" üzerinde çalıştığı iddiası

Trump, ABD ile Çin'in ticaret savaşında olduğunu söyledi

Trump, ABD ile Çin'in ticaret savaşında olduğunu söyledi
Zelenskiy: Trump ile yapacağımız görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz

Zelenskiy: Trump ile yapacağımız görüşme için ayrıntılı şekilde hazırlanıyoruz
Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti

Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet