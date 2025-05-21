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Dünya

Trump ile Ramaphosa'nın Beyaz Saray'daki görüşmesine "beyaz çiftçilere soykırım" iddiası damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmeye, Trump'ın "beyaz çiftçilere soykırım yapılıyor" iddiası damga vururken, Ramaphosa ise iddiaları reddetti.

Hakan Çopur  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Trump ile Ramaphosa'nın Beyaz Saray'daki görüşmesine "beyaz çiftçilere soykırım" iddiası damga vurdu Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD Başkanı Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yı Beyaz Saray'da ağırlarken ikili arasında "soykırım" tartışması yaşandı.

1 saatten uzun süren görüşmenin başında iki lider de ABD-Güney Afrika ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaretin artırılması gibi işbirliği alanlarına vurgu yaparken, daha sonra Trump'ın açıklamaları gündeme damgasını vurdu.

ABD Başkanı, Güney Afrika'da beyaz çiftçilere "soykırım" uygulandığını savunarak, bu kişilerin topraklarının zorla ellerinden alındığını ve çoğunun öldürüldüğünü savundu.

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Trump, "Güney Afrika ile ilgili olarak çok sayıda insan kaygı duyuyor ve toplantının asıl amacı da bu. Ancak zulüm gördüklerini düşünen ve ABD'ye sığınan pek çok insanımız var. Bu zulüm ya da soykırımın devam ettiğini hissettiğimiz pek çok yerden çok sayıda insan ülkemize geliyor. Bunlar genelde beyaz çiftçiler ve Güney Afrika'dan kaçıyorlar." diye konuştu.

Ramaphosa'dan Trump'ın iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise ülkede bazı bölgelerde güvenlik sorunları olduğunu ve şiddet olayları yaşandığını, ancak beyaz çiftçileri hedef alan hiçbir hükümet politikalarının olmadığını dile getirdi.

Görüşme devam ederken Trump, Beyaz Saray tarafından hazırlanan ve Güney Afrika'daki beyaz çiftçilerin öldürüldüğü iddialarını içeren bir video klip izletti.

Trump, öldürüldüğü iddia edilen beyaz çiftçilerin mezar yerlerinin ziyaret edildiği bir bölümün de yer aldığı videonun ardından, "Bunlar tam buradaki mezar alanlarında 1000'den fazla beyaz çiftçi yatıyor. Yaklaşık 1000 kişi var, hepsi beyaz çiftçiler." değerlendirmesini yaptı.

"Soykırım" iddialarını reddeden Ramaphosa ise Trump'ın beyaz çiftçilerin topraklarının ellerinden alındığı ve öldürüldükleri yönündeki iddialarına da karşı çıktı. Cumhurbaşkanı, ülkede "suç" oranının yüksek olduğunu kabul etti, ancak Güney Afrika'daki kurbanlarının çoğunluğunun siyahi olduğunu belirtti.

Ramaphosa, "Bizim hükümet politikamız, burada dile getirilen şeylere tamamen karşıdır. Bu kişiler, anayasamız açısından var olmalarına izin verilen küçük bir azınlık partisi." dedi.

Daha sonra söz alan Güney Afrika Tarım Bakanı John Steenhuisen de, izlettirilen videodaki yabancı düşmanlığı içeren ifadeleri kınadığını söyledi.

Kendisinin bir beyaz Güney Afrikalı ve muhalefet partisinden gelen bir isim olarak Ramaphosa'nın partisiyle koalisyon kurduğunu ve Güney Afrika'daki "azınlık durumundaki" beyaz karşıtı grupları siyasetten tamamen atmaya çalıştıklarını anlattı.

Trump ise Steenhuisen'in sözlerine, "Bunlar küçük bir hareketten daha fazlası, Güney Afrika'da oldukça büyük bir hareket gibi gözüküyor. Bu yüzden çözülmesi gerekiyor. Eğer çözülmezse bu ülkenin sonu olur." yorumunu yaptı.

Size verecek uçağım yok

Öte yandan Ramaphosa, bir gazetecinin, "Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçakla" ilgili sorduğu sorunun ardından Trump'a dönerek, "Size verecek bir uçağım yok Sayın Başkan" dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.

Trump, Cyril Ramaphosa'yı ağırlarken, basın mensuplarının UAD'deki İsrail davasına ilişkin bir sorusunu da yanıtladı.

Trump, bir muhabirin, kendisine yönelttiği, "UAD konusunda ne bekliyorsunuz? Güney Afrika'nın bu davadan vazgeçmesini bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey beklemiyorum. Gerçekten beklemiyorum. Ne olacağını göreceğiz. Bir karar çıkacak ve bu kararın ne anlama geleceğini kim bilebilir?" diye yanıt verdi.

"Katar" sorusu soran NBC News muhabirine tepki

Trump, ABD ile Güney Afrika arasındaki konular ve "beyaz çiftçilere soykırım" iddialarının konuşulduğu sırada, "Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak" sorusunu soran NBC News muhabirine sert tepki gösterdi.

Donald Trump, NBC News muhabiri Peter Alexander'a yönelik "NBC burada gördüğünüz konuyu saptırmaya çalışıyor. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Ayrıca yeterince zeki değilsin." ifadesini kullandı.

Trump, NBC News ve diğer "yalan haber" kanallarının, Güney Afrika'daki "beyaz çiftçilere soykırım" haberlerini görmezden geldiğini, bunun yerine kendisi aleyhine kullanılabilecek "Katar'dan hediye edilen uçak" konusunu öne çıkardığını savundu.

Muhabire "aptal" şeklinde de hitap eden Trump, ABD medyasındaki "yalan haber" kanallarının, ülkedeki gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.

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