Dünya

Trump, ABD ile Çin'in ticaret savaşında olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda Çin ile bir ticaret savaşının içinde olduklarını belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Trump, ABD ile Çin'in ticaret savaşında olduğunu söyledi

New York

Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuştu.

Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtti.

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlattı.

Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürdü.

"Tarife davasını Yüksek Mahkeme'ye gidip izlemeyi düşünüyorum"

Ancak birçok kişinin tarifeleri anlayamadığını belirten Trump, "Bu bizi çok zengin de yaptı. Yüksek Mahkeme'de büyük bir dava var ve bu ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri. Çünkü bu davayı kazanamazsak, uzun yıllar boyunca zayıf, sorunlu ve mali açıdan karışık bir durumda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başka ülkelerin ABD'ye uyguladığı tarifeleri, kendilerinin kullanmasına izin verilmemesinin Amerika için bir felaket olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'ye taşınan tarife davasını gidip izlemeyi düşündüğünü ifade ederek, "Bunu daha önce yapmadım ve oldukça büyük davalarım oldu. Bence bu, şimdiye kadarki en önemli davalardan biri, çünkü dünya karşısında savunmasız kalacağız." dedi.

