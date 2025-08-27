Dolar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde “Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Trump, "şiddet içeren protestoları" desteklediği gerekçesiyle George Soros'a yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı George Soros ile oğlunun "ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklediği" gerekçesiyle yargılanması gerektiğini savundu.

27.08.2025
Trump, "şiddet içeren protestoları" desteklediği gerekçesiyle George Soros'a yüklendi

Washington DC

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iş insanı Soros'u hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soros ile oğlunun Amerika'da rahat hareket etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz." ifadelerine yer verdi. 

