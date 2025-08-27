SpaceX'in Starship roketi, 10’uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi, defalarca kez yaşanan başarısız uçuşların ardından 10'uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
SpaceX, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Starship roketi 10'uncu test uçuşunun detaylarını paylaştı.
Buna göre, Texas eyaletindeki Starbase tesisinden yerel saatle 18.30'da fırlatılan Starship roketi amaçlandığı gibi kalkış yaptı.
Kalkışın ardından roket, uzayda 8 Starlink simülatörünü başarılı bir şekilde konuşlandırdı. Ayrıca yörüngedeki bir motoru da yeniden ateşlemeyi başardı.
Roketin planlandığı gibi Hint Okyanusu'na düşmesinin ardından uçuş başarıyla tamamlandı.
Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs'taki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı. Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelenmişti.