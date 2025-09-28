Dolar
41.58
Euro
48.79
Altın
3,814.85
ETH/USDT
4,110.00
BTC/USDT
112,043.00
BIST 100
11,200.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları maç öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ecem Şahinli Ögüç, Dilara Karataş  | 28.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Michigan/GRAND BLANC TOWNSHIP

Michigan polisi, Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan polis, olayın ardından kilisede yangın çıktığını, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Polis, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmek için öldürüldüğünü duyurdu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini aktardı.

Saldırgan eski deniz piyadesi çıktı

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırganı Burton kasabasından 40 yaşındaki Thomas Jacob Sanford olarak açıkladı.

Polis William Renye, yaptığı açıklamada, eski ABD Deniz Piyadesi saldırganın, iki ABD bayrağı asılı olan pikapla kiliseye geldikten sonra araçtan inip ateş açmaya başladığını belirtti.

Renye, saldırganın dışarı çıktıktan sonra iki polis tarafından takip edilip yaklaşık 8 dakika içinde vurularak öldürüldüğünü söyledi. FBI ise olayı "hedef alınmış bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan saldırganın motivasyonuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Başkan Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Hristiyanlara yönelik "hedef alınmış bir saldırı" olduğunu savunarak, eyalet ile yerel yetkililere tam destek verileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı
İzmir'de çöp aktarma noktasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Can Holding'e yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Benzer haberler

Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" belirtti

Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" belirtti

ABD'de Oregon eyaletinden asker konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine karşı dava

ABD'nin Michigan eyaletinde kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'de İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen fenomenler sosyal medyada gündem oldu

ABD'de İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen fenomenler sosyal medyada gündem oldu
ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi öldü
Çin: İran nükleer sorunundaki çözümsüzlük Orta Doğu'da yeni bir krizi tetikleyebilir

Çin: İran nükleer sorunundaki çözümsüzlük Orta Doğu'da yeni bir krizi tetikleyebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet