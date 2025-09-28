ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi öldü
ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara
The Hill'in haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gila bölgesi acil durum yetkililerinden Carl Melford, Globe kentindeki sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kent yetkilileri, kaybolan kişilerin olduğunu ancak sayılarının bilinmediğini, bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Scottsdale İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Phoenix kentindeki sellerde bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Yetkililer, sellerin olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.