Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,000.60
BTC/USDT
109,479.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi öldü

Ankara

The Hill'in haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gila bölgesi acil durum yetkililerinden Carl Melford, Globe kentindeki sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kent yetkilileri, kaybolan kişilerin olduğunu ancak sayılarının bilinmediğini, bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Scottsdale İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Phoenix kentindeki sellerde bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkililer, sellerin olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Nostaljik tren "Orient Express" ikinci kez Türkiye'ye gelecek
Ankara'da özel hayatı ihlal eden dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Benzer haberler

ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi öldü

Çin: İran nükleer sorunundaki çözümsüzlük Orta Doğu'da yeni bir krizi tetikleyebilir

İran Cumhurbaşkanı ABD'nin "farklı bahanelerle" muhtemel bir nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştığını söyledi

Hizbullah lideri Kasım: Meydanı terk etmeyeceğiz ve silahı bırakmayacağız

Hizbullah lideri Kasım: Meydanı terk etmeyeceğiz ve silahı bırakmayacağız
ABD'li komedyen Kimmel'ın programı, ABC'de yayına devam edecek

ABD'li komedyen Kimmel'ın programı, ABC'de yayına devam edecek
ABD’de mahkeme, Trump yönetiminin 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alma kararını onayladı

ABD’de mahkeme, Trump yönetiminin 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alma kararını onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet