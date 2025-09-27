ABD’de mahkeme, Trump yönetiminin 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alma kararını onayladı
ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine hükmetti.
Houston
Yüksek Mahkeme, Kongre'den geçen dış yardımların yönetim tarafından askıya alınmasına yapılan itirazı görüştü.
Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceği kaydedildi.
Kararda, yönetimin, davacı grupların dış yardımın durdurulmasına ilişkin dava açma hakkının bulunmadığını gösteren “yeterli kanıt sunduğu” belirtildi.
Böylelikle, federal bir yargıcın ay sonuna kadar söz konusu fonun harcanması gerektiğine ilişkin hükmü de durdurulmuş oldu.
Trump yönetimi, son aylarda Kongre kararlarını tek taraflı olarak geçersiz kılma yetkisini kullandığını ve bu kapsamda uluslararası yardımlar için ayrılan milyarlarca doları harcamayacağını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.