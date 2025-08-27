Dolar
Dünya

Danimarka, içişlerine müdahale gerekçesiyle ülkedeki en üst düzey ABD diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Danimarka’nın, en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine ABD'nin ülkedeki üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Mark Stroh’u Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Lejla Biogradlija  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Danimarka, içişlerine müdahale gerekçesiyle ülkedeki en üst düzey ABD diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ankara

Danimarka'da yayın yapan DR, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in kendilerine konuya ilişkin açıklama yaptığını belirtti.

Habere göre Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı olan en az 3 ABD vatandaşının Grönland ile Danimarka arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığı iddiaları üzerine ABD'nin Danimarka'daki en üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Stroh’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rasmussen, "(Danimarka) Krallığın içişlerine müdahale etme girişimi elbette kabul edilemez." dedi.

Grönland'da da faaliyet gösteren Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi de DR'yi Grönland'ın çeşitli etki kampanyalarının hedefi olduğu yönünde bilgilendirdi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği, ABD hükümetinden bir yetkiliye ait şu açıklamayı iletti:

"ABD, Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı duyuyor. ABD, Grönland vatandaşlarının faaliyetlerini kontrol etmez."

DR, daha önce yayımladığı bir raporda Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş, Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini öne sürmüştü.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen: Grönland ile Danimarka arasındaki ilişkilere müdahale kabul edilemez

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine ABD'nin ülkedeki üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Mark Stroh'u Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından basına açıklamada bulundu.

Stroh ile görüşmenin gün içerisinde olacağını duyuran Rasmussen, "Grönland ile Danimarka arasındaki ilişkilere müdahale kabul edilemez. Konuya ilişkin net bir cevap almak önemli." diye konuştu.

Rasmussen, dış etkenlerin Danimarka ile Grönland arasındaki ilişkilere ilgi duyduğunun farkında olduklarını aktararak, etki kampanyaları yürütüldüğü iddialarını şaşkınlıkla karşılamamak gerektiğini söyledi.

Stroh ile görüşmesinde 3 ABD vatandaşının davranışlarına ilişkin resmi bir müdahalede bulunup bulunulmamasını da ele alacaklarını aktaran Rasmussen, yaşananların gün yüzüne çıkmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Danimarka'nın eski Dışişleri Bakanı ve Radikal Parti Başkanı Martin Lidegaard da 3 ABD vatandaşına ilişkin çıkan iddiaları "hem ciddi hem de tatsız" bulduğunu belirtti.

Söz konusu kişilerin ABD'nin resmi emri altında faaliyet gösterdikleri ihtimalini değerlendiren Lidegaard, "İspatlamak zor ancak şüphe duymamak da zor. Bu, ABD yönetimine güvenemeyeceğimiz anlamına gelir. Hem ABD ile Danimarka arasındaki ilişkiler, hem de elbette Grönland ile ABD arasındaki ilişkiler açısından ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

