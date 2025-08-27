Dolar
41.04
Euro
47.66
Altın
3,381.41
ETH/USDT
4,577.80
BTC/USDT
110,689.00
BIST 100
11,504.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da Gazze konulu toplantıya başkanlık edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da Gazze konulu toplantıya başkanlık edecek

Ankara

Witkoff, konuya ilişkin Amerikan Fox News kanalına konuştu.

Gazze için herhangi bir planları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Witkoff, bu konu hakkında bugün Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlık edeceği kapsamlı bir toplantı yapacaklarını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantı kapsamında Gazze için "savaş sonrası planın" masaya yatırılacağını ve buna dair geniş kapsamlı planlar hazırladıklarını belirten Witkoff, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bugün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ı Washington'da ağırlaması ve ikili arasındaki görüşmelerin Gazze odaklı olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntülerine ulaşıldı
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
İstanbul'da "hastanede haksız kazanç sağlandığı" iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

Benzer haberler

Trump yönetimi, bazı dış yardım harcamalarını durdurması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu

Trump yönetimi, bazı dış yardım harcamalarını durdurması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Microsoft'un genel merkezinde toplanan göstericiler, şirketin İsrail ordusuyla işbirliğini protesto etti

ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da Gazze konulu toplantıya başkanlık edecek

ABD Başkanı Trump, bugün Beyaz Saray'da Gazze konulu toplantıya başkanlık edecek
Rusya, BMGK'de Gazze konusunda adım atılamamasından ABD'yi sorumlu tuttu

Rusya, BMGK'de Gazze konusunda adım atılamamasından ABD'yi sorumlu tuttu
NYT: ABD'de, diplomatları korumakla sorumlu güvenlik servisi üyeleri Washington'da devriye geziyor

NYT: ABD'de, diplomatları korumakla sorumlu güvenlik servisi üyeleri Washington'da devriye geziyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet