Dolar
43.46
Euro
52.07
Altın
5,439.79
ETH/USDT
2,824.50
BTC/USDT
84,701.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Putin'in "Ukrayna'ya bir hafta ateş açmaması" isteğini kabul ettiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Ukrayna'ya bir hafta boyunca ateş açmamasını" rica ettiğini, Putin'in de bunu kabul ettiğini söyledi.

Hakan Çopur  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Trump, Putin'in "Ukrayna'ya bir hafta ateş açmaması" isteğini kabul ettiğini belirtti

Washington

Beyaz Saray'da düzenlediği ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atan ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, aşırı soğuk havalar nedeniyle Putin'den "bir hafta boyunca Ukrayna'ya saldırı yapmaması" ricasında bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, Abu Dabi'de devam eden barış müzakerelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade ederek, savaşın sona ermesi konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Oval Ofis'teki katılımcılar arasında yer alan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelerde ciddi mesafe katettiklerini ifade ederek, bu ilerlemenin Trump sayesinde olduğunu kaydetti.

Trump'tan uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele için yeni adım

Trump, "Bugün, bağımlılık ve madde bağımlılığı belasıyla mücadele etmek için tarihi bir başkanlık kararnamesine imza atıyorum." ifadesini kullanırken, yeni girişimin "Büyük Amerikan İyileşme Girişimi" olarak anılacağını söyledi.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının ABD genelinde ağır bedellere neden olduğunu belirten Trump, her yıl uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla bağlantılı olarak yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

ABD Başkanı, yeni girişimle tüm federal kurumların bu konuda daha etkili bir şekilde koordinasyon halinde çalışacağına işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Duran'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretine ilişkin paylaşım
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Putin'in "Ukrayna'ya bir hafta ateş açmaması" isteğini kabul ettiğini belirtti

Trump, Putin'in "Ukrayna'ya bir hafta ateş açmaması" isteğini kabul ettiğini belirtti

ABD'de FBI ajanı gibi davranan kişi UnitedHealthcare CEO'su katil zanlısını kaçırmaya çalıştı

Trump'ın, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bilgilendirildiği iddia edildi

İran'dan olası savaşın, İsrail'den bölgedeki ABD üslerine kadar geniş bir coğrafyayı etkileyebileceği uyarısı

İran'dan olası savaşın, İsrail'den bölgedeki ABD üslerine kadar geniş bir coğrafyayı etkileyebileceği uyarısı
AB: (ABD'nin muhtemel İran saldırısı) Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı yok

AB: (ABD'nin muhtemel İran saldırısı) Bölgenin yeni bir savaşa ihtiyacı yok
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet