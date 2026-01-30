Trump, Putin'in "Ukrayna'ya bir hafta ateş açmaması" isteğini kabul ettiğini belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Ukrayna'ya bir hafta boyunca ateş açmamasını" rica ettiğini, Putin'in de bunu kabul ettiğini söyledi.
Washington
Beyaz Saray'da düzenlediği ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atan ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı.
Trump, aşırı soğuk havalar nedeniyle Putin'den "bir hafta boyunca Ukrayna'ya saldırı yapmaması" ricasında bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini belirtti.
ABD Başkanı ayrıca, Abu Dabi'de devam eden barış müzakerelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade ederek, savaşın sona ermesi konusunda umutlu olduklarını söyledi.
Oval Ofis'teki katılımcılar arasında yer alan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelerde ciddi mesafe katettiklerini ifade ederek, bu ilerlemenin Trump sayesinde olduğunu kaydetti.
Trump'tan uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele için yeni adım
Trump, "Bugün, bağımlılık ve madde bağımlılığı belasıyla mücadele etmek için tarihi bir başkanlık kararnamesine imza atıyorum." ifadesini kullanırken, yeni girişimin "Büyük Amerikan İyileşme Girişimi" olarak anılacağını söyledi.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığının ABD genelinde ağır bedellere neden olduğunu belirten Trump, her yıl uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla bağlantılı olarak yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiğini, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.
ABD Başkanı, yeni girişimle tüm federal kurumların bu konuda daha etkili bir şekilde koordinasyon halinde çalışacağına işaret etti.