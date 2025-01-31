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Dünya

Trump, Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarını yineleyerek, Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Hakan Çopur  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Trump, Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini belirtti Fotoğraf: Celal Güneş - AA

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, "Mısır ve Ürdün'ün Gazzelileri ülkelerine almayacakları" yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Bunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Onlar için çok şey yaptık, onlar da bunu yapacak." dedi.

Trump, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarında, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği önerisini yapmıştı.

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