Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de oyun oynarken bombaların iç organlarını deldiği küçük kız, tedavi edilmeyi bekliyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda iç organları delinen ve acil tedaviye ihtiyaç duyan 2,5 yaşındaki Cumana Neccar, yaşam mücadelesi veriyor.

Gülşen Topçu, Doaa Albaz  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Gazze'de oyun oynarken bombaların iç organlarını deldiği küçük kız, tedavi edilmeyi bekliyor Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze

Han Yunus'ta 10 Ağustos'ta ailesinin kaldığı çadırın yakınında oyun oynayan Cumana, İsrail bombalarının hedef oldu. Minik kızın karnına isabet eden şarapnel parçası karaciğer, böbrek, mide, bağırsak, safra kesesi ve sindirim sistemini delerek sırtından çıktı.

Cumana, önce Refah yakınlarındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan Kızılhaç Sahra Hastanesine kaldırıldı, orada mikrocerrahiyle ameliyatı gerçekleştirildi. Ancak daha sonra tıbbi imkanlar yetersiz olduğu için Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne sevk edildi.

Minik Cumana'nın Gazze dışına çıkarılarak acil tedaviye ihtiyacı var

Cumana'nın annesi Şeyma Ebu Ride, Nasır Hastanesi çocuk cerrahi bölümüne yatışı yapıldıktan sonra kızında sarılık ortaya çıktığını, bütün bedeninin ödem topladığını ve ateşinin sürekli yükseldiğini anlattı.

Kızının yoğun bakıma alındığını ve ödemi inmeye başlayınca da normal servise nakledildiğini aktaran Filistinli anne, Cumana'nın bağırsaklarına bakılması için endoskopi yapılması gerektiğini ancak Gazze'de endoskopi cihazı olmadığını aktardı.

Filistinli anne, "48 saat içinde durumu kötüleşecek olursa tekrar ameliyata alınması gerekecek. Sağlık durumu stabil olmadığı için bir ameliyata daha girmesi çok riskli. O yüzden Gazze dışına çıkıp endoskopi olmasını istiyoruz." diyerek yardım çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze'de sağlık sistemini yok ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın en önemli ayaklarından birini sağlık sektörü oluşturuyor. Saldırılarla hastaneler ve sağlık kuruluşları yerle bir edilirken, uygulanan sıkı ablukayla da gerekli tıbbi malzeme ve ilaç girişine engel olunuyor.

Gazze'deki hükümetin 18 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, İsrail'in saldırılarında 38 hastane ve 96 sağlık merkezi bombalandı, yıkıldı ya da hizmet dışı kaldı. 144 ambulans ve 55 sivil savunma aracı da İsrail güçlerince hedef alındı.

Yine aynı verilere göre 22 bin hastanın Gazze dışında tedavi olması gerekiyor ancak İsrail bu kişilerin çıkışlarına izin vermiyor. Gazze'deki 350 bin kronik hasta ise ilaç girişi olmadığı için ölümle mücadele ediyor.

