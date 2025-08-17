NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacak
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupalı liderlerin yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağı bildirildi.
İstanbul
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılacağı bildirildi.
- Zelenskiy, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini belirtti
- Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesinde "Ukrayna'ya güvenlik garantileri" masada olacak
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
NATO'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Rutte'nin Trump, Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılmak için ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de diğer Avrupalı liderlerle birlikte Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacağını duyurmuştu.
Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.
Von der Leyen ile Avrupalı liderler, yarınki Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacak
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.
Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonunun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu.
Zelenskiy'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirten von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağına ise değinmedi.
Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.