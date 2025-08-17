Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupalı liderlerin yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağı bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacak

İstanbul

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılacağı bildirildi.

NATO'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rutte'nin Trump, Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla yarın Washington'da yapılacak görüşmeye katılmak için ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de diğer Avrupalı liderlerle birlikte Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacağını duyurmuştu.

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Von der Leyen ile Avrupalı liderler, yarınki Trump-Zelenskiy görüşmesine katılacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonunun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu.

Zelenskiy'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirten von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağına ise değinmedi.

Trump ile Zelenskiy arasında yarın Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

