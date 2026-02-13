Dolar
43.73
Euro
51.92
Altın
5,044.17
ETH/USDT
2,059.50
BTC/USDT
69,160.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Trump, İran ile müzakereler başarısız olursa Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisinin çok yakında yola çıkacağını belirtti.

Islam Doğru  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Trump, İran ile müzakereler başarısız olursa Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceğini söyledi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Trump, North Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünde katılacağı program için Beyaz Saray’dan çıkışında gazetecilere konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'nin Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderip göndermeyeceği sorusuna Trump, “Eğer (İran ile) bir anlaşma yapmazsak, ona ihtiyacımız olacak.” dedi.

Trump, henüz İran ile bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek, “(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç.” ifadelerini kullandı.

İran ile müzakerelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna da Trump, “Bence başarılı olacak ve eğer olmazsa, İran için kötü olacak.” diye cevap verdi.

Trump, “Suriye'deki mevcut durumdan memnun musunuz?” şeklindeki bir soruyu da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara için, “Yaptığı işten memnunum. Suriye halkı için harika bir iş yapıyor. Ülkeyi birleştiriyor.” diye yanıtladı.

Ukrayna-Rusya müzakerelerinin durumu hakkındaki bir soru üzerine Trump, "Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir) Zelenskiy'nin harekete geçmesi gerekiyor, aksi takdirde büyük bir fırsatı kaçıracak. Harekete geçmek zorunda." diye konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun affedilip affedilmeyeceği sorusuna da "Evet, öyle düşünüyorum." cevabını verdi.

"Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz 10 üzerinden 10”

Venezuela hakkındaki sorular üzerine mevcut yönetim ile “çok iyi ilişkileri” olduğunu söyleyen Trump, “Bildiğiniz gibi, çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak. Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10.” ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'u tanıdıklarını belirterek, “Onlarla görüşüyoruz ve gerçekten de şu anda harika bir iş çıkardılar. Delcy çok, çok iyi bir iş çıkardı ve ilişki güçlü.” dedi.

Venezuela’da şu an petrol çıkarıldığını, diğer ülkelerin petrol için çok para ödediğini tekrarlayan Trump, “Biz de bununla ilgileniyoruz. Rafine ediyoruz ve şu anda rafine etme kapasitesine sahip tek ülke biziz.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Venezuela'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da, "Venezuela'yı ziyaret edeceğim" dedi ancak tarih konusunda ayrıntı vermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Çiftçi, Kayseri'de operasyonda yaralanan polisle telefonda görüştü
Muğla Valiliği, Milas’ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı
İstanbul merkezli 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda 324 şüpheli tutuklandı
İzmir'e 44 günde geçen yılın toplamından fazla yağış düştü
MSB'den Almanya'daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, İran ile müzakereler başarısız olursa Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceğini söyledi

Trump, İran ile müzakereler başarısız olursa Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini göndereceğini söyledi

Trump'tan, Macaristan'da nisanda yapılacak genel seçimler için Başbakan Orban'a destek

Trump yönetimi, iklim düzenlemelerinin dayanağını kaldırdı

ABD'de Trump'ın atadığı savcının yerine federal yargıçlarca görevlendirilen kişiyi Beyaz Saray görevden aldı

ABD'de Trump'ın atadığı savcının yerine federal yargıçlarca görevlendirilen kişiyi Beyaz Saray görevden aldı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Meksika, ABD'nin gümrük tarifesi adımı sonrası Küba'ya petrol sevkiyatını durdurdu

Meksika, ABD'nin gümrük tarifesi adımı sonrası Küba'ya petrol sevkiyatını durdurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet