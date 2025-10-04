Trump’ın işgali durdurma çağrısına rağmen İsrail saldırılarında Gazze’de son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın saldırıları durdurma çağrısından sonra da devam eden İsrail saldırılarında Gazze’de son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini yoğun şekilde hava ve topçu atışlarıyla bombalamaya devam etti.
İsrail savaş uçakları Gazze kentinde iki evi ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı’nı hedef aldı. Aynı zamanda Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğun hava ve topçu saldırıları gerçekleştirildi.
Görgü tanıkları, İsrail'in gece boyunca Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde uzaktan kumandalı, patlayıcı yüklü robotlarla çok sayıda binayı havaya uçurduğunu söyledi.
İsrail ordusunun saldırılarında 2'si çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Trump'ın saldırıları derhal durdurun mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşmıştı.
Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 67 bin 74'e çıktı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 ölü ve 265 yaralının ulaştığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 486 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 389 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 603'e, yaralananların sayısının da 19 bin 94'e çıktığı aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 74'e, yaralıların sayısının 169 bin 430'a yükseldiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 720 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.
2 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Bakanlık ayrıca son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 459'a yükseldiği ifade edildi.
İşgali durdurma açıklamasına rağmen İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Vadisi’nin kuzeyinde kalan bölge hala tehlikeli bir savaş alanı olarak kabul ediliyor ve burada kalmak büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Reşid Caddesi (kuzey ve güneyi birbirine bağlayan sahil yolu) sizlerin güneye geçişi için açık tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze kentini kuşatma altında tutmaya devam ettiği, kente dönme girişimlerinin büyük risk taşıdığı vurgulandı.
Ordu, Filistinlileri kuzeye dönmekten veya ordusunun faaliyet alanlarına yaklaşmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasına ilişkin planının birinci aşamasını uygulamaya hazır olduklarını duyurmuştu.
İsrail ordusu ve resmi yayın kuruluşları da siyasi yetkililerin Gazze işgalini durdurma ve bölgede askeri faaliyetleri savunma amaçlı sınırlama talimatı verdiğini aktarmıştı.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 66 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da Filistinlilerin araç ve zeytin ağaçlarına zarar verdi
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gaspçı İsrailliler, Susiya yerleşiminden hareket ederek, Filistinli Yusuf Musa’ya ait evi hedef aldı.
Saldırı, Susiya köyüne bitişik Vadi er-Rahim topluluğunda gerçekleşti.
İsrailliler, Musa’ya ait aracı ateşe vererek evine de zarar verdi.
Aynı zamanda El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde küçük yerleşim birimi Umml Hayr’de gaspçı İsrailliler, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti ve bölgedeki Filistinlilere saldırdı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.