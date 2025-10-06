Dolar
9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek “Türkiye Innovation Week” etkinliği öncesi Galata Kulesi’nde özel bir mapping gösterisi gerçekleştiriliyor.
Dünya

Trump, "genç TikTok kullanıcılarının" kendisine borçlu olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza atmasının ardından platformu "kurtardığını" belirterek, "genç TikTok kullanıcılarının" kendisine borçlu olduğunu ifade etti.

Yasin Yorgancı  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Trump, "genç TikTok kullanıcılarının" kendisine borçlu olduğunu belirtti

Ankara

Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye eylül sonlarında imza atmasının ardından platformu "kurtardığını" belirterek, "genç TikTok kullanıcılarının" kendisine bu yüzden borçlu olduğunu ifade etti.

Trump, Çin merkezli ByteDance şirketinin sosyal medya platformu Tiktok hesabından 11 ayın ardından ilk kez paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Trump, "Tiktok'un genç kullanıcıları, Tiktok'u kurtardım ve bu yüzden bana borçlusunuz. Şu anda beni Oval Ofis'teki makamımda izliyorsunuz. Bir gün aranızdan birisi bu koltukta oturuyor olacak ve çok güzel işler başaracak." dedi.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarının İsrail yanlısı şirkete devredileceği açıklanmıştı

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

    Kararnamede, bundan böyle, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

    Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.



