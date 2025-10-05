Dolar
Dünya

Trump'tan Netanyahu'ya "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye çıkıştığı iddia edildi.

Faruk Hanedar  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Trump'tan Netanyahu'ya "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" çıkışı

Kudüs

Donald Trump'ın, Hamas esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye çıkıştığı iddia edildi.

Amerikan Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu, Trump'a Hamas'ın cevabının bir anlam ifade etmediğini söyleyince sinirlenen ABD Başkanı tarafından azarlandı.

Trump'a Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump'tan argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" cevabını aldı.

Haberde, bu cevabın Trump'ın Hamas'ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye ikna etme konusunda kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

ABD'li yetkililere göre, Netanyahu'nun Hamas'ın "olumlu" yanıt verdiği yönünde bir düşünce oluşmaması için ABD ile koordinasyon sağlama amacı taşıdığı, buna karşın Trump'ın tam aksi yönde düşündüğü aktarıldı.

Hamas, esir değişimini kabul ettiğini açıklamıştı

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
