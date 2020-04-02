Euro
7.22
Dolar
6.62
BIST 100
89,510.88
Altın
1,612.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığına yeni emirler verdi.

Dildar Baykan   | 02.04.2020
Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamaları için Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığına talimat verdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığına verdiği emirleri duyurdu.

Kovid-19 salgınında insanların hayatlarını kurtarmak için yerli üreticilerin solunum cihazı üretmesinin önemine işaret eden Trump, "İlgili bakanlıklara verdiğim bu talimat General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips ve Vyaire Medical adlı firmaların, solunum cihazı üretmek için ihtiyaç duydukları malzemelere ulaşmalarını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu talimatının, solunum cihazı üretiminin önündeki tedarik zinciri engellerinin kaldırılmasını amaçladığını vurgulayarak "Yukarıda ismi geçen ve diğer yerli üreticilerimizin bu zorlu zamanda solunum cihazı üretimine yönelmelerinden son derece memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, 27 Mart'ta da Savunma Üretim Yasası'nı General Motors'un solunum cihazı üretmesi için devreye sokmuştu.

Savunma Üretim Yasası nedir?

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılmıştı.

Söz konusu yasa, ABD Başkanı'na özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir
Tedarik zincirinde yer alanlara şehirler arası seyahatte 'sağlık kontrolü' şartıyla kolaylık sağlanacak
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi
Irak ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

Biden'dan Kovid-19'la mücadelede zorlanan İran'a ABD yaptırımlarının hafifletilmesi çağrısı

Boeing Kovid-19 nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

Boeing Kovid-19 nedeniyle gönüllü işten çıkarma yapacak

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yeni tip koronavirüs vakaları Mısır, Filistin ve Sudan'da arttı

Yeni tip koronavirüs vakaları Mısır, Filistin ve Sudan'da arttı