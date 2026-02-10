Tiran'da hükümet karşıtı gösterilerde, Başbakanlık binasına molotofkokteyli saldırısı
Arnavutluk'un başkent Tiran'daki hükümet karşıtı gösterilerde, Başbakanlık binasına molotofkokteyli saldırı düzenlendi.
Tiran
Arnavutluk'taki ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla Tiran'da toplanan binlerce gösterici, ülkede yolsuzluk yapıldığını savunarak Başbakanlık binası önünde gösteri düzenledi.
Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep eden göstericiler, Başbakanlık binasına molotofkokteyli, havai fişek, sis bombaları ve farklı cisimler fırlattı.
Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Göstericiler, Meclis binası önünde de polis güçleriyle çatıştı.
Birkaç saat süren gösteride, gazın etkisi ve diğer olaylar nedeniyle birçok kişi yaralandı.
Göstericiler ayrıca 19 Kasım'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve daha sonra yeniden görevine iade edilen Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun da istifasını talep etti.
Yüzlerce polisin görevlendirildiği gösteri sırasında, Tiran'da birçok yol trafiğe kapatıldı.
Son aylarda Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, muhalefet partileri gösterilerin devam edeceğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.