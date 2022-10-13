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Dünya

THY, Saraybosna Futbol Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını 3 yıl uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Bosna Hersek'in en köklü futbol takımlarından Saraybosna'ya gelecek 3 yıl sponsor olmaya devam edecek.

Kemal Zorlak, Lejla Biogradlija   | 13.10.2022
THY, Saraybosna Futbol Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını 3 yıl uzattı Fotoğraf: Samir Jordamovic

Saraybosna

Başkent Saraybosna'daki kulüp binasında düzenlenen törende THY ve Saraybosna arasındaki sponsorluk anlaşması 3 yıl daha uzatılırken, imza töreninde Saraybosna Futbol Kulübü Genel Müdürü Ajla Alimanovic ve THY Saraybosna Müdürü Sercan Biçer hazır bulundu.

Alimanovic, Saraybosna Futbol Kulübünün bu yıl 76'ncı yaşını kutladığını ifade ederek, "2015'te başlayan iş birliğimizi 3 yıl daha devam ettirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Biçer de THY'nin spora her zaman destek verdiğini söyleyerek, bordo-beyaz takımın sponsoru olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bu arada, futbol kulübü temsilcileri Biçer'e 16 numaralı forma hediye etti.


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