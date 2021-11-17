Dolar
10.45
Euro
11.83
Altın
1,863.48
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,692.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Taliban yönetimi, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 17.11.2021
Taliban yönetimi, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu

Kabil

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD Kongresine yazdığı açık mektupta, Afganistan'a ait banka hesaplarının ABD tarafından dondurulmasının hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirtti.

ABD'nin aldığı bu kararın Doha Anlaşması'na aykırı olduğunu ifade eden Muttaki, Afganistan halkının, ülkede yıllardır süren savaşın ardından güvenliğe kavuştuğunu ancak şimdi halkın asıl endişesinin "ABD hükümetinin rezervlere uyguladığı yaptırımlar" olduğunu kaydetti.

Muttaki, ABD'nin Afganistan'ın hesaplarını serbest bırakmasını istediklerini, aksi halde Afgan halkı ve hükümetinin zor durumda kalacağını söyledi.

"Durum böyle devam ederse bölge ve dünyada yaygın bir göçe yol açacak"

Afganistan'daki durumun böyle devam etmesi halinde bölgede ve dünyada yaygın bir göçe yol açacağını dile getiren Muttaki, bunun dünya için insani ve ekonomik bir krize neden olabileceğinin altını çizdi.

Muttaki, mektubunda, "Afganistan hesaplarının dondurulması ve ekonomik yaptırım uygulanması, sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerini olumsuz etkilemiştir. Bu da Afgan halkının zararına olmuştur." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki insani ve ekonomik krizin çözülmesi için ABD'ye sorumlu adımlar atması çağrısında bulunan Muttaki, ABD hükümetinden Afganistan rezervlerini yeniden açmasını ve banka hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırmasını istedi.

Muttaki, Taliban'ın bağımsız ve sorumlu bir hükümet olarak ABD dahil tüm dünya ülkeleriyle olumlu ilişkiler kurmaya istekli olduğunun altını çizdi.

2001'den bu yana iki ülke arasındaki ilişkileri gölgede bırakan 20 yıllık savaşın, Doha Anlaşması'yla çözüme kavuştuğunu aktaran Muttaki, Doha Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasıyla iki hükümet ve ulus arasındaki pozitif ilişkide her iki ülkenin de çıkarına olan yeni bir sayfa açılabileceğine inandıklarını bildirdi.

- Ülkede nakit yetersizliği ve ekonomik kriz

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar hala devam ediyor.

Öte yandan Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da geçen günlerde Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programının verilerine göre, ülke nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan 'aşı olun' çağrısı
Kovid-19 vakalarının arttığı Güney Kore'de 'hatırlatma dozu' uygulamasına hız verilecek
Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Benzer haberler

Taliban yönetimi, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu

Taliban yönetimi, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu

Irak'ın kısır döngüsü: Güven eksikliği ve uzlaşı problemi

Afgan yetimleri, sığınaklarını kaybediyor

Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi: Çok iyi

Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi: Çok iyi
ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi

ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi
Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde 'ilk kez denizaltı katılımlı' tatbikat

Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde 'ilk kez denizaltı katılımlı' tatbikat