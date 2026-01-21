Dolar
Dünya

Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 4 saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

21.01.2026
Tacikistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Taşkent

Tacikistan Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada, Afganistan'dan yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan silahlı kişiler ile Tacik sınır güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Çatışmada, 4 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, olay yerinde bu kişilere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, sınırda güvenliğin sağlandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son iki ayda Tacikistan-Afganistan sınırında, ülkeye yasa dışı yollarla sızmaya çalışan silahlı çete ile sınır güvenlik güçleri arasında üç kez çatışma yaşandı.

Kasım 2025'te çıkan çatışmalarda, sınır bölgesindeki bir işletmede çalışan 5 Çin vatandaşı yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Geçen ay sonunda çıkan çatışmada ise Tacik sınır karakoluna saldıran 3 kişi ölmüş, 2 Tacik askeri hayatını kaybetmişti.

Tacik makamları, Afganistan hükümetinin sınırda güvenliği sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini savunmuştu.

