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Dünya

Süveyş Kanalı İdaresi: 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotası Ümit Burnu'na yönlendirildi

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail'e giden gemileri hedef alan eylemlerinin ardından bazı gemicilik şirketleri Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Süveyş Kanalı İdaresi: 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotası Ümit Burnu'na yönlendirildi

Kahire

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiğini bildirdi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yayımladığı yazılı açıklamada, "19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotası Ümit Burnu'na yönlendirildi. Ancak bu aynı dönemde Süveyş Kanalı'nı kullanan 2 bin 128 gemiye kıyasla küçük bir oran." ifadelerini kullandı.

Kanaldaki deniz trafiğinin düzenli olarak devam ettiğini aktaran Rabi, Kızıldeniz'deki gerginlikleri takip ettiklerini ve bunun kanaldaki deniz trafiğine etkisini incelediklerini kaydetti.

Rabi, bugün kanaldan toplam 4 milyon ton yük taşıyan 77 geminin geçtiğini belirterek, bunların arasında Süveyş Kanalı'ndan geçici olarak rotasını başka bir güzergaha yönlendirdiğini açıklayan denizcilik şirketlerinin de olduğunu ifade etti.

Süveyş Kanalı'nın en hızlı ve en kısa yol olduğunu vurgulayan Rabi, başka bir rotayla kıyaslandığında bu kanaldan geçişte Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki mesafede tasarruf oranının çıkış ve varış limanlarına göre 9 gün ile 2 hafta arasında değiştiğini belirtti.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

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