Suriye'nin Halep kentinde YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda bir güvenlik personeli yaralandı
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentinde kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda bir iç güvenlik personeli yaralandı.
İdlib
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Halep'in Şihan bölgesinde Suriye iç güvenlik birimlerine ait noktaya silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, bir iç güvenlik personeli yaralandı.
Yaralı personel, hastanede tedavi altına alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı