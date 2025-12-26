Dolar
Dünya

Suriye'nin Halep kentinde YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda bir güvenlik personeli yaralandı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentinde kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda bir iç güvenlik personeli yaralandı.

Ahmet Karaahmet  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Suriye'nin Halep kentinde YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda bir güvenlik personeli yaralandı

İdlib

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Halep'in Şihan bölgesinde Suriye iç güvenlik birimlerine ait noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir iç güvenlik personeli yaralandı.

Yaralı personel, hastanede tedavi altına alındı.

