Dünya

Arap ülkeleri, Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısını kınayarak "dayanışma mesajı" verdi

Arap ülkeleri, Suriye'nin Humus vilayetindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Mehmet Nuri Uçar, Hussien Elkabany  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Arap ülkeleri, Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısını kınayarak "dayanışma mesajı" verdi Fotoğraf: Ula Muhammed/AA

İstanbul

Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin, Lübnan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) saldırıyı kınayarak Suriye ile dayanışma mesajı verdi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınayarak terör ve aşırılığın her türlüsünü reddettiklerini ve ibadethanelerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Riyad yönetimi, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınadığını ve Suriye hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Bakanlık, ibadethanelerin hedef alınmasının ve sivillerin korkutulmasının kesinlikle reddedildiğini vurguladı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınadığını, Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Amman yönetimi, Suriye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan tüm terör eylemlerini reddettiklerini bildirdi.

Filistin

Filistin yönetimi, saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, şiddet ve terörün her türlüsünün reddedildiği belirtildi.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yayımladığı mesajla saldırıyı kınayarak, Suriye yönetimine ve halkına taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

Avn, Suriye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini kaydetti.

Körfez İşbirliği Konseyi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yayımladığı açıklamada, Humus'taki cami saldırısını "en sert ifadelerle" kınadıklarını belirterek, Suriye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "istikrardan rahatsız olan çevrelerin artık kaos döneminin sona erdiğini anlaması gerektiğini" ifade etmişti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Türkiye, Yemen'deki son gelişmelerden endişeli
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz
Bakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda Gazze ve Somali'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

Arap ülkeleri, Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısını kınayarak "dayanışma mesajı" verdi

Arap ülkeleri, Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısını kınayarak "dayanışma mesajı" verdi

Suriye'de güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli yaralandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı

Türkiye, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı

Türkiye, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı
Suriye'de annenin öldüğü zehirlenme olayında baba ve oğluna Türkiye yardım eli uzattı

Suriye'de annenin öldüğü zehirlenme olayında baba ve oğluna Türkiye yardım eli uzattı
Suriye'nin Humus ilinde bir camiye yönelik terör saldırısında 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Suriye'nin Humus ilinde bir camiye yönelik terör saldırısında 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
