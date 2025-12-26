Suriye'de güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli yaralandı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 güvenlik mensubu yaralandı.
Halab
Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracına Halep'in doğusundaki Rakka yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracında bulunan 4 kişi yaralandı.
Güvenlik birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.