Dünya

Suriye'de güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 güvenlik mensubu yaralandı.

Ahmet Karaahmet  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Suriye'de güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 görevli yaralandı Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Halab

Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracına Halep'in doğusundaki Rakka yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü aracında bulunan 4 kişi yaralandı.

Güvenlik birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

