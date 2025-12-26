Maltepe'de motosikletin kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpması kask kamerasında
Maltepe'de kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması, kask kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün O.S. yönetimindeki 44 AHP 835 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek üzere olan N.K'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola düştü.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaya, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Motosikletlinin kask kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.
