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İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya

Suriye'de Dürziler Sednaya'da ölen yakınları için gıyabi cenaze töreni düzenledi

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde öldüğü ortaya çıkan yakınları adına gıyabi cenaze töreni düzenledi.

Ahmet Karaahmet, Zeynep Katre Oran  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Suriye'de Dürziler Sednaya'da ölen yakınları için gıyabi cenaze töreni düzenledi Fotoğraf: Shadi Al Dubaisi/AA

Şam

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle rejimin işkence merkezlerinden biri olarak kabul edilen Sednaya'da ele geçirilen resmi belgelerde yakınlarının bu cezaevinde öldüğünü öğrenen Dürzi grup, Cereme yerleşim bölgesinde toplandı.

Ellerinde sevdiklerinin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Sednaya'da ölen yakınları için gıyabi cenaze töreni düzenledi.

Grup, aynı zamanda protesto gösterisi de yaptı.

Devrik Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde on binlerce kişiye yıllarca işkence edildi.

Bu hapishaneler arasında bulunan Şam'daki Sednaya'da rejim yetkililerince alıkonulan binlerce kişi sistematik işkenceler sonucu öldürüldü.

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