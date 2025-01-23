Suriye yönetimi, Rakka'da PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasını kontrolüne aldı
Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka'nın güneyinde ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi.
ŞAM/RAKKA
AA'nın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı güçler, Rakka'nın güneyinde daha önce Baas rejimi güçlerinin çekilerek terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği Rasafa ilçesine girdi.
İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısında yer alan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrolüne aldı.
Güvenlik güçlerinin ilerlemesi sırasında teröristler direniş göstermeden bölgeden ayrıldı.
8 Aralık 2024'te çöken Baas rejimi güçleri, çekilirken bazı bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.