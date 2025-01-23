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Dünya

Suriye yönetimi, Rakka'da PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasını kontrolüne aldı

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka'nın güneyinde ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Suriye yönetimi, Rakka'da PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasını kontrolüne aldı

ŞAM/RAKKA

AA'nın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Askeri Operasyonlar İdaresi'ne bağlı güçler, Rakka'nın güneyinde daha önce Baas rejimi güçlerinin çekilerek terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği Rasafa ilçesine girdi.

İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısında yer alan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrolüne aldı.

Güvenlik güçlerinin ilerlemesi sırasında teröristler direniş göstermeden bölgeden ayrıldı.

8 Aralık 2024'te çöken Baas rejimi güçleri, çekilirken bazı bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

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