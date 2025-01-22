Suriye Dışişleri Bakanı: Herkesin eşitliği ve adaleti hissettiği bir ülke inşa etmek için çalışacağız
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkedeki Kürtlerin, çöken Beşşar Esed rejimi tarafından zulme uğradığını belirterek "Herkesin eşitliği ve adaleti hissettiği bir ülke inşa etmek için çalışacağız." açıklamasında bulundu.
Damascus
Yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, X'teki hesabından Kürtçe ve Arapça yaptığı açıklamalarda, "Suriye'deki Kürtler, Suriye halkının çeşitliliğine güzellik ve parlaklık katıyor." ifadesini kullandı.
Suriye'deki Kürt toplumunun Esed rejimi döneminde zulme uğradığını vurgulayan Şeybani, "Herkesin eşitliği ve adaleti hissettiği bir ülke inşa etmek için çalışacağız." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.